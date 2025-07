Vanno avanti senza sosta i controlli della polizia Locale di Amelia che negli ultimi tempi ha identificato circa 140 persone ed altrettanti veicoli sul proprio territorio di competenza. Fra i soggetti fermati, anche uno già noto per reati di droga e furti in abitazione: già lo scorso anno il personale del comando – notoriamente esiguo rispetto alle esigenze operative – aveva messo in fuga due soggetti in zona Palazzone, intenti a compiere furti. Circa i controlli, nei giorni scorsi sono state due le patenti di guida ritirate dagli agenti, coordinati dal comandante Francesco Castellani, per positività ai controlli anti alcol. In particolare uno dei due sanzionati, oltre alla denuncia per una positività di circa 1,5 g/l – ovvero quattro volte il limite di legge -, è stato anche denunciato per il reato di minacce a pubblico ufficiale.