Amicizia e speranza. Lo sport può e Zampagna accoglie Matteo, fuggito dalla guerra

La bella storia – riportata da Ansa Umbria – arriva da Terni ed ha per protagonista Riccardo Zampagna, il bomber indimenticato di Ternana, Atalanta e Messina, con la scuola calcio dell’Asd ‘San Giovanni Bosco’ che porta il suo nome. In questi giorni la società di Campomaggiore ha accolto Matteo, un bambino ucraino di 4 anni, giunto in Italia da Leopoli insieme alla madre: entrambi in fuga dalla guerra, si sono ricongiunti con la nonna che vive a Terni da tempo. Il papà di Matteo, invece, è rimasto in Ucraina a combattere. Martedì il bimbo, che è stato già abbracciato dallo staff della scuola calcio ‘Zampagna’ ed ha anche trovato un posto all’asilo, darà i primi calci al pallone in Italia, insieme ai suoi nuovi amici. Sarà un momento emozionante per tutti, con il pensiero che non potrà non andare alle tragedie che si stanno consumando in Ucraina, ai tanti profughi costretti a lasciare la propria casa, ma che sarà rivolto anche alla speranza di chi, tenacemente, vuole andare avanti e ricostruire da subito una vita che possa definirsi tale. Nonostante tutto.

Condividi questo articolo su