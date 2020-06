Anche in Umbria le consegne veloci sotto la lente

Condizioni lavorative talvolta di pieno sfruttamento, per scoprire ciò che si nasconde – anche in termini di ‘caporalato’ – sotto il fenomeno dei ‘riders’, fattorini che, in sella ad un ciclomotore, effettuano consegne soprattutto per le piattaforme digitali del food. Per questo nel corso del weekend, in tutta Italia ed anche a Terni, i carabinieri del comando provinciale hanno contribuito ad acquisire informazioni utili nell’ambito di quanto delegato dalla procura di Milano al comando Tutela del lavoro.

Le ‘interviste’

Le attività dei Carabinieri si sono svolte su strada e contestualmente in tutte le province ed hanno consentito di ‘fotografare’, attraverso la voce dei lavoratori e delle condizioni reali constatate sul territorio, le modalità di svolgimento del servizio e le forme di tutela loro garantite, sia sotto il profilo della sicurezza che sanitario.