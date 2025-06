Prenderà ufficialmente il via domenica 22 giugno il Campus della Protezione civile ‘Anche io sono la Protezione civile’, promosso dal dipartimento della Protezione civile in collaborazione con il Comune di Spoleto, il gruppo comunale volontari di Protezione civile e il supporto dell’ufficio di Protezione civile.

L’iniziativa, rivolta a ragazze e ragazzi dagli 11 ai 13 anni, si svolgerà fino al 28 giugno nell’area attrezzata di Baiano, trasformata per l’occasione in un autentico campo base operativo. Un’intera settimana di formazione sul campo, per scoprire da vicino il mondo della Protezione civile e vivere un’esperienza educativa e coinvolgente. L’obiettivo del campus è avvicinare i giovani alla cultura della prevenzione, della sicurezza e della solidarietà, attraverso attività concrete che li vedranno protagonisti. I 25 partecipanti affronteranno esercitazioni pratiche, laboratori tematici, momenti educativi e giochi di squadra, sempre accompagnati dai volontari.

Elemento chiave del progetto sono, ancora una volta, i volontari: donne e uomini che con passione e competenza mettono il loro tempo al servizio della comunità. Il loro contributo è stato determinante sin dalla fase di allestimento del campo, con la predisposizione delle strutture e dei percorsi formativi. Saranno loro, per tutta la durata dell’iniziativa, a guidare le attività, condividere esperienze concrete e fornire ai ragazzi un esempio reale di cosa significhi essere Protezione civile.

Durante il campus, i giovani partecipanti apprenderanno nozioni fondamentali di primo soccorso, prevenzione antincendio, uso dei dispositivi di sicurezza e comunicazione radio in emergenza. Un’occasione unica per sviluppare senso di responsabilità, spirito di collaborazione e capacità di affrontare le difficoltà con prontezza e consapevolezza. L’inaugurazione ufficiale è fissata per domenica 22 giugno alle 8.30, con l’arrivo dei partecipanti e la presenza delle autorità locali, rappresentanti della Protezione civile e delle associazioni coinvolte.