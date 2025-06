di M.L.S.

Tutti gli amministratori e responsabili di enti hanno preso parte domenic all Giubileo dei governanti con un incontro voluto da Papa Leone XIV. Era presente anche il Comune Terni rappresentato dall’assessore Michela Bordoni: «Ho partecipato con grande onore al Giubileo dei governanti in rappresentanza del Comune di Terni e di tutta la nostra comunità – afferma -. Un momento di profonda spiritualità e di vicinanza al Santo Padre, che ci ha ricordato, anche all’Angelus, quanto sia fondamentale amministrare con responsabilità e con uno sguardo rivolto al bene comune. Questo Giubileo è un segno potente per noi amministratori, chiamati a servire con onestà e dedizione. Desidero che Terni possa rispecchiarsi pienamente nei valori dell’amore e della pace, rendendosi ogni giorno di più una vera città dell’amore, dove le istituzioni siano al servizio delle persone e della loro dignità».