Ancora un pomeriggio di fuoco. Elicotteri 115 a Massa Martana. Altro rogo a Nera Montoro

Incendi boschivi in serie anche martedì pomeriggio in Umbria. Il più esteso è quello scoppiato nella zona di Viepri, a Massa Martana (Perugia), dove sono intervenuti i vigili del fuoco di Todi, la squadra boschiva ed è stato chiesto l’intervento di due elicotteri. Sempre a Viepri, nei giorni scorsi, un rogo aveva creato grandi problemi con la necessità di ricorrere al canadair per venire a capo della situazione.

Narni e Amelia

Nel pomeriggio di martedì altri incendi hanno colpito zone del Ternano: uno di sterpaglie ad Amelia, fra le frazioni di Fornole e Montecampano – località Testa di Lepre – che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco amerini, ed un altro a Nera Montoro, nella stessa zona già colpita lunedì. In quest’ultimo caso le fiamme hanno interessato sterpaglie a pochi passi dalla linea ferroviaria e la prima ipotesi è che siano stati nuovamente i treni in transito a causare il rogo. Questa volta però non si è reso necessario lo stop al traffico ferroviario.