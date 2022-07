Massa Martana: anche il canadair per il rogo che va avanti da ore

Articolo in aggiornamento

Giovedì mattina, alle ore 7.40, i vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia informano che l’unico rogo attivo è quello di Massa Martana, dove dalla serata di mercoledì stanno operando squadre del 115 di Todi, Spoleto e l’antincendio boschiva dela centrale di Perugia. Le difficoltà date da una zona boschiva non raggiungibile da terra, vengono affrontate con l’utilizzo di un altro mezzo aereo, un canadair alzatosi giovedì mattina da Ciampino.

Incendi boschivi in serie anche martedì pomeriggio in Umbria. Il più esteso è quello scoppiato nella zona di Viepri, a Massa Martana (Perugia), dove sono intervenuti i vigili del fuoco di Todi, la squadra boschiva ed è stato chiesto l’intervento di due elicotteri. Sempre a Viepri, nei giorni scorsi, un rogo aveva creato grandi problemi con la necessità di ricorrere al canadair per venire a capo della situazione. Nel tardo pomeriggio i vigili del fuoco di Foligno sono intervenuti in località Polzella per un incendio che ha coinvolto circa 200 rotoballe di fieno: in questo caso le fiamme sarebbero partite da alcune sterpaglie.

Narni e Amelia

Nel pomeriggio di martedì altri incendi hanno colpito zone del Ternano: uno di sterpaglie ad Amelia, fra le frazioni di Fornole e Montecampano – località Testa di Lepre – che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco amerini, ed un altro a Nera Montoro, nella stessa zona già colpita lunedì. In quest’ultimo caso le fiamme hanno interessato sterpaglie a pochi passi dalla linea ferroviaria e la prima ipotesi è che siano stati nuovamente i treni in transito a causare il rogo. Questa volta però non si è reso necessario lo stop al traffico ferroviario.

