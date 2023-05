«Una grande artista e un’ottima persona», così i titolari della trattoria ‘Rossi’ di Arrone, definiscono Anna Falchi dopo aver avuto il piacere di ospitarla sabato a pranzo nel loro locale. Non è la prima volta che la famiglia Rossi accoglie l’attrice facendole degustare prodotti umbri a chilometro zero, ma «la felicità è sempre tanta» e infatti, a fine pranzo, non è mancata una foto ricordo con tutto lo staff del ristorante.

