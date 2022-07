Anticiclone africano e nuova ondata di caldo record in arrivo

Parlare di fresco è esagerato, ma negli ultimi giorni in Umbria si è tornati a temperature nella norma pur essendo caldo. Durerà poco. Nella prossima settimana è infatti attesa una nuova ondata di calore fino a 45 gradi: colpa dell’anticiclone africano.

L’ondata in arrivo

Temporali e nubifragi in tutta Italia – con tanto di danni – nelle ultime ore, una situazione che non si ripeterà a stretto giro. Da metà settimana l’anticiclone africano tornerà a farsi sentire, più di quanto fatto finora secondo le previsioni: potrebbe essere l’ondata di caldo record dell’intera estate 2022. Da giovedì 14 luglio e per almeno dieci giorni sulla penisola italiana ci saranno temperature fino ad oltre 40 gradi. «L’Alta delle Azzorre riuscirà a mitigare il clima solamente fino a mercoledì 13», spiega il meteorologo Mattia Gussoni del portale ilmeteo.it all’Ansa.

Umbria

I meteorologi stiamo per pianura Padana, Toscana e Umbria (citata Terni in particolar modo) temperature sopra i 38-39° gradi già da venerdì 15: persisteranno almeno fino al 22. In città – ma anche nel Perugino – nelle scorse giornate sono già stati superati i 40 gradi più volte.