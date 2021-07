Anticipo seconda dose: richieste ‘congelate’. In sospeso anche i turisti

di F.L.

Sospesa dalla Regione Umbria la possibilità di richiedere l’anticipazione della seconda dose di vaccino e di chiedere di riceverla in Umbria per turismo: a renderlo noto è una comunicazione comparsa sul portale regionale dedicato alle prenotazioni. Il motivo è «la limitata fornitura di vaccini e a seguito delle indicazioni della struttura commissariale approvate dal Comitato tecnico scientifico», per permettere di «anticipare la somministrazione della seconda dose per i soggetti estremamente vulnerabili».

SPECIALE COVID – UMBRIAON

Come funziona la procedura

La nuova procedura prevede che i soggetti estremamente vulnerabili ricevano un sms con indicazioni per prenotare lo spostamento della seconda dose tramite portale. La stessa modalità è prevista per coloro i quali hanno richiesto l’anticipo della seconda dose (se la data della seconda vaccinazione era già programmata entro il 21 luglio), compatibilmente con la disponibilità delle dosi. Sempre sulla scorta del numero dei vaccini disponibili, verranno riprogrammate le richieste di anticipazione di chi ha la seconda dose fissata dopo il 21 luglio, così come le richieste per ricevere la seconda dose di vaccino in Umbria per turismo.

Tutto dipende dalle dosi

Interpellata per chiarimenti in merito alle comunicazioni, la Regione precisa che per gli estremamente vulnerabili è dunque concessa, a tutti quelli che per vari motivi non avevano finito la vaccinazione, la possibilità di anticipare fino al tempo utile di 21 giorni per Pfizer e di 28 per Moderna. Per chi non appartiene a questa categoria, la possibilità per ora è concessa solo a coloro che avevano la seconda dose programmata fino al 21 luglio. Andando avanti si estenderà in base al numero di dosi disponibili.

Le regole per turisti e residenti vaccinati altrove

I turisti che chiedono di vaccinarsi in Umbria verranno presi in considerazione, ma si darà la possibilità di vaccinarsi solo se ci sarà disponibilità di dosi. Come noto, la campagna vaccinale regionale procede solo con la somministrazione delle seconde dosi e viene data la ‘precedenza’ a chi ha fatto la prima dose in Umbria. In ultimo, per i residenti che hanno fatto la prima dose fuori regione per lavoro, per studio o perché hanno partecipato ad un ‘vaccine day’, verranno presi in carico per fare la seconda dose, organizzandola, per il tempo massimo possibile, in relazione alle disponibilità di vaccino.