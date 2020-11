«Aprire i varchi Ztl dalle 17 alle 24»

di Confartigianato Imprese Terni

Chiediamo a tutti i comuni della provincia che adottano restrizioni al traffico veicolare nel centro, di adottare tempestivamente un provvedimento temporaneo ed eccezionale di libera circolazione per la fascia pomeridiana/serale (spegnimento varchi). Tale provvedimento è giustificato da diverse motivazioni, in primo luogo dalla presa d’atto della eccezionalità del momento attuale che ha stravolto il normale assetto dei flussi di persone e veicoli e consiglia di sospendere il disincentivo all’utilizzo del mezzo privato al fine di facilitare e rendere più sicuro l’utilizzo dei trasporti pubblici.

Inoltre i cittadini che hanno necessità di fare acquisti di beni sia alimentari che non alimentari nella fascia pomeridiana/serale di rientro nelle abitazioni devono poter accedere con facilità alle attività commerciali e artigianali localizzate nel centro. Tale provvedimento, proprio perché di carattere del tutto eccezionale, non incide sulla tradizionale questione sull’apertura o meno delle Ztl e dovrebbe essere adottato temporaneamente per tutto il periodo delle restrizioni indotte dalla normativa di contrasto all’epidemia.

Si chiede pertanto di autorizzare la libera circolazione veicolare nella Ztl dalle ore 17 alle ore 24. Tale provvedimento appare opportuno già con la normativa attualmente in vigore, ma diventa indispensabile nel caso fossero adottate restrizioni generali di limitazione al movimento pomeridiano/serale dei cittadini nella fascia oraria antecedente l’orario di inizio del cosiddetto ‘coprifuoco’.