Festa in casa Arcierci Città di Terni per il doppio record italiano conquistato dal suo atleta di punta, Lorenzo Gubbini. Per lui c’è la convocazione con i senior nella World Cup.

Gubbini li ha ottenuti nella tappa di Sofia (Bulgaria) della Youth cup. Il primo record è stato stabilito dal trio junior maschile, composto da Lorenzo, Tosco e Aloisi, che con 2099 punti hanno superato il primato del 2016 di Sut, Festi e Mior (2083 punti). Il terzetto è già in finale per l’oro.

Il secondo record è stato raggiunto dal mixed team Junior compound, formato da Caterina Gallo e Lorenzo Gubbini, che hanno totalizzato 1388 punti, battendo il precedente primato di Del Luca e Gubbini, ottenuto a Catez nel 2023 con 1379 punti. La prima giornata della Youth cup in Bulgaria ha portato a Gubbini altre due soddisfazioni: il secondo posto nell’individuale e l’attesa convocazione nella squadra senior per la World Cup ad Antalya, Turchia, dal 2 all’8 giugno.

«Lorenzo – le parole di Stefano Tombesi, presidente degli Arcieri Città di Terni – continua a regalarci emozioni. I due record italiani fatti registrare oggi confermano il suo grande momento di forma, coronato, giustamente, dalla convocazione per la World Cup. Oggi Lorenzo è uno degli atleti giovani più promettenti del panorama internazionale. Siamo onorati di poterlo avere nella nostra grande famiglia. Stiamo facendo di tutto per aiutarlo nella crescita. Con il Compound mix che entrerà di diritto tra le specialità olimpiche a Los Angeles, è chiaro qual è il nostro obiettivo».