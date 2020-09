Arcieri città di Terni, Gasponi da record

Un Riccardo Gasponi da record nel fine settimana all’Archery training center di via del Centenario. L’atleta – protagonista nell’arco nudo – degli Arcieri Città di Terni ha stabilito il nuovo record italiano di categoria con un punteggio di 616, superando di gran lunga Mario Mazzantini del Cus Roma e Massimo Boccara del Rocca San Quirico. Era una delle quattro gare nazionali valide per il ranking e le qualificazioni ai campionati italiani.

I risultati

La due giorni ternana ha premiato nella classe olimpico senior Marco Boccialoni degli Arcieri città di Terni e Laura Baldelli della Augusta Perusia, mentre nella classe master spicca Roberto Mannu dell’Arco club Appia Antica e per la classe allievi la giovane promessa ternana degli Arcieri città di Terni Gabriele Monaldi. «Abbiamo ripreso – le parole del presidente della società, Mauro Sbaraglia – con tutte le precauzioni del caso per salvaguardare la salute di atleti e soci. il rispetto del protocollo riduce il numero di partecipanti massimi ad un evento ma come inizio possiamo ritenerci soddisfatti».

La ripresa

Soddisfatto anche Stefano Tombesi, consigliere federale e vicepresidente degli Arcieri città di Terni: «Dopo un periodo di assestamento e prove per testare la nuova modalità di gara abbiamo messo a punto un protocollo dove il distanziamento la fa da padrone garantendoci la possibilità di tornare a gareggiare in sicurezza. In molti – sottolinea – si sono fermati ma stiamo vedendo che piano piano le persone si stanno riavvicinando al tiro con l’arco. Come Federazione, a livello nazionale il problema più diffuso riguarda l’attività indoor. Infatti la gran parte delle società non dispone di impianti al chiuso. Ci aspetta una lunga stagione di trattative per riuscire a risolvere il problema tornando a svolgere l’attività nelle palestre scolastiche».