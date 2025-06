di Giovanni Cardarello

Quattro-tre-tre o tre-cinque-due, il Perugia 2025/2026 di mister Vincenzo Cangelosi non si dovrebbe discostare da questi due collaudatissimi moduli. Più il primo che il secondo, in ossequio agli anni di lavoro del tecnico con il maestro boemo Zdeněk Zeman. Due moduli che, in ogni caso, hanno due elementi in comune. Un centrocampo molto folto.

Per questo motivo il lavoro del direttore sportivo Mauro Meluso dovrà, giocoforza, concentrarsi sulla costruzione di un reparto solido, di qualità e di grande quantità. Proviamo a ricapitolare la situazione. Il Perugia edizione 2025/2026 si raduna il 9 luglio a Pian di Massiano e, nell’arco di due giorni, volerà alla volta dell’Argentina dove svolgerà la preparazione. Una mossa importante e di grande strategia ma che obbliga Meluso a mettere a disposizione di Cangelosi il 75% della rosa e almeno cinque volti nuovi.

In difesa la situazione è chiara. Si puntano due esterni (Corsinelli e Saio) e in caso di opportunità un altro centrale da affiancare a Dell’Orco, Angella, Riccardi e Lewis. Forse anche il rinnovo del prestito di Amoran. In attacco, confermati Matos e Kanoute, si sfoglia la margherita per sommare a Montevago una punta solida che possa contendergli il minutaggio e all’occorrenza integrarne l’azione. Il nome caldissimo è La Mantia. Più un esterno che salta l’uomo. In rosa c’è Bacchin che però, alla stregua di Seghetti, potrebbe essere utile per fare cassa da reinvestire. Il nome che piace è quello di Emmausso.

A centrocampo, in teoria i giochi sarebbero fatti. Preso Tumbarello, libero dal fallimento della Lucchese, presenti in rosa Joselito, Giunti e Torrasi più Broh, Bartolomei e Lisi, che però sono tutti e tre con la valigia pronta. Ma un torneo duro e di gamba come la serie C richiede forze fresche, di grande stazza fisica, magari con piede meno educato della media ma con tanta affidabilità in corpo. Per questo motivo, al netto del recente rinnovo fino al 30 giugno 2028, Meluso ascolterà le offerte per Giovanni Giunti, classe 2005 gioiello della cantera biancorossa, valore di mercato reale circa 500 mila euro ma cedibile per una cifra vicina al doppio. Se Giunti dovesse partire – piace e molto (come Seghetti) all’Entella -, l’uomo mercato del Grifo si troverebbe in mano un bel gruzzolo da investire in almeno due colpi per il reparto.

I colpi, secondo quanto emerge dalle edizioni umbre dei quotidiani in edicola lunedì mattina, sono Riccardo Calcagni e Salvatore Pezzella. Perugino purosangue, 31 anni il primo, romano 25 anni il secondo. In entrambe i casi parliamo di calciatori sotto contratto, con Novara e Cavese, e un valore di mercato di almeno 200 mila euro a testa. Più l’ingaggio. Cifre importanti che, come accennato, possono essere coperte solo dopo aver fatto cessioni altrettanto importanti. Giunti appunto, perché Torrasi ha molte meno richieste.

Facendo ordine quindi, ad oggi il centrocampo titolare del Perugia sarebbe composto da Tumbarello, Joselito e Giunti con Torrasi e Broh di rincalzo più Bartolomei. Con l’uscita di Giunti, mister Cangelosi schiererebbe Calcagni, Joselito e Pezzella con Tumbarello e Torrasi primi rincalzi. Più, un sesto uomo, che potrebbe in entrambe le situazioni essere Broh. Un centrocampo di corsa, di fosforo e di fantasia. Decisamente non male, soprattutto nelle mani di un uomo di grande esperienza come Cangelosi, per un girone B della serie C 2025/2026 che si profila più abbordabile rispetto all’ultima stagione.

