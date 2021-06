Arezzo-Perugia 4-1, Primavera eliminata

Si ferma alla semifinale il cammino del Perugia Primavera in final four. Sul campo comunale di Bomporto (Modena) i ragazzi di Formisano – che avevano conquistato l’accesso alla fase finale battendo la Ternana nel derby – sono stati sconfitti per 4-1 dall’Arezzo.

La partita

Neanche il tempo di prendere le misure e gli amaranto vanno subito in vantaggio con Mussi che sugli sviluppi di una rimessa laterale insacca in rete. Dopo lo svantaggio iniziale, i grifoncelli hanno prodotto un grande sforzo per recuperare ma nella ripresa, complice anche il gran caldo, sono crollati.

Il tabellino

Arezzo: Gagliardi, Bux, Ferraro, Tordella, Memushi, Martelli, Marras N., Verdelli, Marras D., Mussi, Sussi C. All. Sussi A.

Perugia: Baietti, Moccia, Menci, Rigen, Fabri, Darini, Ferraro, Lunghi, Morina, Mancino, D’Angelo. All. Pignataro (Formisano squal.)

Arbitro: Andrea Calzavara di Varese (Cesarano di Castellammare di Stabia – Arena di Roma 1)

Reti: 2’ pt Mussi, 6’ st e 33’ st Marras D., 23’ st Marras N., 28’ st (rig.) D’Angelo (P)