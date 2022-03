Arma Terni: Catanzani, Gallina, Pascucci e Di Dio ricevono la Medaglia Mauriziana

Il comandante provinciale dei carabinieri di Terni, colonnello Davide Milano, ha consegnato la ‘Medaglia Mauriziana al Merito di dieci lustri di carriera militare’ al luogotenente carica speciale Stefano Pascucci, comandante del Nucleo comando della Compagnia carabinieri di Orvieto; al luogotenente carica speciale Corrado Catanzani, comandante del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia carabinieri di Amelia; al luogotenente Roberto Di Dio, comandante della stazione carabinieri di Calvi dell’Umbria ed al luogotenente Salvatore Gallina, comandante della stazione carabinieri di Narni Scalo.

«La prestigiosa decorazione conferita ai militari – spiegano dal comando provinciale di via Radice – costituisce un’attestazione per il compimento di un lungo periodo di servizio militare, svolto anche al comando di unità organizzative dell’Arma, ed è conferita agli ufficiali e sottufficiali delle forze armate con decreto del presidente della Repubblica, su proposta del ministro della Difesa». Il colonnello Milano ha salutato i decorandi ai quali ha espresso il personale ringraziamento, e quello dell’istituzione, per l’impegno profuso nel lungo periodo di carriera militare condotto al comando di reparti dell’Arma, esprimendo il proprio compiacimento per il raggiungimento dell’importante traguardo.