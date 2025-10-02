Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (Arpal), c’è la proroga per Luigi Rossetti come commissario straordinario.

Rossetti – che ha già assorbito da gennaio le funzioni di direttore generale, presidente del Cda e del consiglio di amministrazione – proseguirà fino al 31 dicembre del 2025. Con una serie di obiettivi da portare avanti: «Una proposta di riforma dell’agenzia in raccordo con le strutture della giunta regionale, una proposta di regolamento di organizzazione e di articolazione organizzativa al fine di consentire la piena operatività dell’ente una volta nominata la nuova governance ed un’analisi sulla funzionalità ed efficienza dei sistemi informativi di Arpal».

Da qui l’esigenza della proroga per completare il lavoro. A firmare sono il responsabile del procedimento – nonché direttore regionale allo sviluppo economico/formazione/lavoro – Adriano Bei e l’assessore Francesco De Rebotti.