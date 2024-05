Arrone: auto colpisce 57enne in Valnerina. Lo specchietto caduto incastra la conducente

Stava camminando a lato della strada statale 209 Valnerina, nei pressi di Arrone, quando un’auto in transito l’ha colpita al braccio con lo specchietto retrovisore destro che, in seguito all’urto, si è anche staccato dalla propria sede, finendo sulla carreggiata. Il veicolo, dopo l’impatto, non si è fermato e la persona ferita – una donna di 57 anni – è stata refertata all’ospedale di Terni, dove si è recata autonomamente. Fortunatamente non ha riportato lesioni gravi e la stessa ha poi sporto denuncia. Sulla scorta delle informazioni acquisite, i carabinieri del comando stazione di Arrone sono riusciti ad individuare la conducente del mezzo, 35enne di origini straniere, che deve rispondere dei reati di ‘fuga a seguito di sinistro stradale’ e ‘lesioni personali stradali’. Decisivo ai fini dell’indagine lo specchietto staccatosi dalla macchina, che è stato consegnato dalla 57enne ai militari. Quest’ultimi, qualche giorno dopo il fatto, hanno raggiunto un’abitazione per controllare la tenuta di alcune armi: parcheggiata nel cortile c’era un’utilitaria priva dello specchietto retrovisore destro ed è bastato riscontrare la corrispondenza fra il danno e lo specchietto recuperato in strada, per chiudere il cerchio sulla vicenda e procedere con la denuncia della moglie del proprietario del veicolo.

Condividi questo articolo su