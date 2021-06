Arrone, regionali pattinaggio: Euro Sport Club Terni al top

Un fine setttimana di soddisfazioni per i circa cinquanta atleti – categorie giovanissimi ed esordienti – che hanno partecipato ai campionati regionali di pattinaggio sulla pista di Arrone, nella prova valida per i campionati italiani che andranno in atto tra l’11 e il 13 giugno a Riccione. A chiudere in testa nella classifica a squadre l’Euro Sport Club Terni davanti a Pattinamelia e B-Side Foligno: «Era ora che si potesse tornare ad una sorta di normalità – le parole di Carlo Danieli, il presidente della società -, l’impegno messo in campo dal responsabile regionale del settore corsa, Paolo Maggi, che fortemente ha voluto questa manifestazione, ci ha premiato tutti nel vedere queste giovani promesse del pattinaggio divertirsi, sorridere e confrontarsi in una sana competizione sportiva». In rappresentanza del Comune di Arrone la presidente del consiglio comunale Roberta Ascani, che oltre a portare i saluti del sindaco Fabio Di Gioia e dell’intera giunta, ha anche espresso il desiderio di vedere sempre di più il pattinaggio nella sua cittadina. Sono previsti investimenti per un miglioramento dell’impianto e dell’area sportiva.

I risultati

Esordienti Femminile:

Destrezza 2: 1° Angelica Quirini (Euro Sport Club Terni)

2 g Sprint: 1° Angelica Quirini (Euro Sport Club Terni)

8 g In Linea: 1° Gaia Dormi (Euro Sport Club Terni)

Combinata: 1° Angelica Quirini (Euro Sport Club Terni)

Esordienti maschili



Destrezza 2: 1° Andrea Pellerucci (Pattinamelia)

2 g Sprint: 1° Andrea Pellerucci (Pattinamelia)

8 g In Linea: 1° Leonardo Quirini (Euro Sport Club Terni)

Combinata: 1° Andrea Pellerucci (Pattinamelia)

Categoria Giovanissimi Femminile:

Destrezza 2: 1° Maria Marziali (B-Side Foligno)

2 g Sprint: 1° Maria Marziali (B-Side Foligno)

5 g In Linea: 1° Elena Regnicoli (B-Side Foligno)

Combinata: 1° Maria Marziali (B-Side Foligno)

Categoria Giovanissimi Maschile:

Destrezza 2: 1° Enea Serpericci (Pattinamelia)

2 g Sprint: 1° Enea Serpericci (Pattinamelia)

5 g In Linea: 1° Enea Serpericci (Pattinamelia)

Combinata: 1° Enea Serpericci (Pattinamelia)