Arrone e Polino, 190 mila euro per sistemare le strade

Lavori stradali in arrivo nei territori comunali di Arrone e Polino. A renderlo noto è la Provincia di Terni: la prossima settimana via alla sistemazione di alcuni tratti lungo la Sp17 e la Sp66, in quest’ultimo caso nell’area di Collebertone. «Ad Arrone il tratto interessato sarà dal km 3+118 per circa 1.500 metri a partire dalla zona dell’abitato di Rosciano verso Polino. I lavori consisteranno nella risagomazione della pavimentazione stradale con la stesa di nuovo tappeto di usura dopo eliminazione delle deformazioni esistenti. Identico intervento anche a Collebertone su un tratto di circa 300 metri a iniziare dal km 1+667». L’importo complessivo dell’operazione è di 190 mila euro. «Per garantire la sicurezza degli operatori di cantiere, la Provincia ha emanato un’apposita ordinanza che istituisce il senso unico alternato per tutta la durata dei lavori».

