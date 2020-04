Arrone ha il suo carro anche senza sfilata

«Nessuna sfilata, nessun assembramento», scrive il sindaco di Arrone Fabio Di Gioia in una diretta sulla propria pagina Facebook mostrando il carro di maggio «’arrangiato’ dal presidente del gruppo Giovani Arronesi, Daniele Aiani. Nonostante la tradizionale sfilata dei carri allegorici sia stata sospesa visto il delicato momento che tutti noi stiamo vivendo in questa emergenza sanitaria, il presidente, recuperando un po’ di materiale dai vecchi carri, ha fatto dei lavori a casa e ha realizzato questo piccolo carro da ‘regalare’ agli abitanti di Arrone e che lasceremo per qualche ora in piazza. Un piccolo momento da condividere tutti ‘insieme’».

