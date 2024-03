Arrone, pista pattinaggio: restyling. Spazio a calcetto, tennis e volley

Sport in Valnerina, ci si muove non solo a Montefranco (dove sorgerà un mini palazzetto polivalente). Novità ad Arrone con il progetto di rigenerazione della pista di pattinaggio sotto il borgo: grazie ad un lavoro – avviato nelle scorse ore – da circa 125 mila euro c’è la realizzazione di un’area polivalente per il calcio a 5, la pallavolo ed il tennis. Contestualmente l’operazione prevede la divisione di questo spazio dall’area giochi adiacente. «Si riconsegna uno spazio sano ai ragazzi, alle scuole e alle associazioni sportive», spiega il sindaco Fabio Di Gioia.

