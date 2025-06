Un piccolo dispositivo, un grande aiuto per la sicurezza dei più piccoli. Si chiama ‘My Info In Case of Emergency’ l’iniziativa presentata venerdì mattina ad Arrone, in occasione delle recite scolastiche, e accolta con entusiasmo da genitori e famiglie. Protagonisti della presentazione il sindaco Fabio Di Gioia e William Petrelli, che hanno illustrato i vantaggi del dispositivo pensato per la tutela dei bambini in caso di emergenza.

«Si tratta di un braccialetto colorato da indossare al polso, al cui interno è racchiuso un QRcode univoco. Basta inquadrarlo con uno smartphone per accedere a una scheda personale contenente contatti telefonici delle persone care ed eventuali informazioni sanitarie rilevanti: dati che possono fare la differenza in situazioni critiche. Il tutto nel pieno rispetto della normativa sulla privacy, a tutela dei minori e delle loro famiglie».

‘My Info In Case of Emergency’ «è stato pensato in particolare per la stagione estiva, quando le occasioni di smarrimento per i bambini, tra spiagge affollate, sagre, parchi, concerti e centri estivi, si moltiplicano». Il bracciale è stato donato gratuitamente ai presenti da una startup innovativa ternana, che ha deciso di sostenere la comunità locale con un’iniziativa concreta, semplice ma ad alto impatto sociale.