Incidente stradale autonomo nel pomeriggio di domenica nella frazione di Castiglioni, comune di Arrone. Un uomo di 62 anni, che viaggiava insieme alla moglie, ha perso il controllo della propria autovettura finendo contro una recinzione in ferro. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, si sono portati i vigili del fuoco di Terni per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. L’uomo e la moglie sono stati invece affidati alle cure degli operatori del 118 e trasportati in ospedale.

