di Fra.Tor.

Si è svolta sabato pomeriggio, al caffè letterario della Biblioteca comunale di Terni, la cerimonia di inaugurazione della 33ª edizione del Concorso pianistico internazionale ‘Alessandro Casagrande’, dedicato alla memoria del geniale compositore e pianista ternano scomparso prematuramente nel 1964.

All’apertura dell’evento è intervenuta l’assessore all’università, ricerca e formazione del Comune di Terni, Viviana Altamura, che ha sottolineato come il concorso rappresenti «un punto di riferimento nel panorama musicale mondiale, un’eccellenza artistica capace di coniugare tradizione e innovazione, talento e passione». Altamura ha evidenziato il valore formativo dell’iniziativa: «Non è solo un evento di rilevanza culturale, ma un’occasione preziosa di crescita per la città, uno stimolo per le nuove generazioni e un ponte tra culture e linguaggi artistici diversi. Investire nella formazione di qualità e nell’accoglienza delle eccellenze significa contribuire alla crescita del nostro territorio, arricchendolo sul piano artistico, umano e civico».

Altamura ha portato inoltre i saluti dell’assessore alla cultura Michela Bordoni, che ha rimarcato l’importanza del concorso come «atto di amore verso le radici musicali della città e segnale potente al futuro». Bordoni ha ricordato come l’iniziativa, fondata nel 1966, abbia saputo «costruire un ponte straordinario tra Terni e il mondo, accogliendo talenti internazionali e offrendo loro un’esperienza che va ben oltre le note: la scoperta dell’identità, della passione, della tensione verso il sublime».

A intervenire anche Luca Simonetti, consigliere regionale M5s, che ha posto l’accento sul valore universale dell’arte: «Questa manifestazione non è solo una competizione musicale, ma un ponte tra generazioni, culture, popoli e comunità. In un momento segnato da conflitti, l’arte assume un valore di dialogo, comprensione e pace». Emiliano Barcaroli ha portato i saluti della fondazione Carit che è «orgogliosa di essere socio sostenitore della Fondazione Casagrande e aver contribuito nel tempo alla crescita di questa manifestazione che valorizza giovani musicisti, ma allo stesso tempo promuove anche il nome della città di Terni all’estero». Mauro Franceschini a nome della Camera di commercio dell’Umbria ha poi sottolineato che «il concorso è una straordinaria tradizione della città che accende i riflettori su Terni, a testimonianza che la cultura, la musica, può essere un grande strumento per la promozione del territorio. Il nostro ringraziamento, sentito, alla fondazione Casagrande che mantiene viva questa tradizione di cui Terni ha bisogno».

La Fondazione Casagrande ha poi illustrato il programma della fase finale, che si svolgerà dal 14 al 20 settembre al teatro comunale Secci di Terni. Sono 28 i giovani pianisti ammessi, provenienti da diversi Paesi: 13 italiani, 2 dalla Corea del Sud, 6 dal Giappone, 2 dalla Cina, e un concorrente rispettivamente da Bolivia, Georgia, Francia, Svizzera e Russia. Le prove eliminatorie, aperte al pubblico, si terranno in orario mattutino e pomeridiano, con la comunicazione degli esiti ogni sera. I tre finalisti si contenderanno il titolo il 20 settembre nella prova conclusiva con orchestra, sempre al Secci, seguita dalla cerimonia di premiazione.

A completare l’avvio della manifestazione, sabato sera nella chiesa di San Francesco di Terni si è tenuto il concerto inaugurale in collaborazione con il conservatorio ‘Briccialdi’, con musiche di Pergolesi e Casagrande dirette dal maestro Massimo Gualtieri.

