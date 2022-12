Articoli ‘grandi firme’ per 70 mila euro. Ma è tutto falso e scatta la denuncia

L’alt è scattato durante un normale controllo alla viabilità. Al volante dell’auto fermata dai carabinieri del Nor di Orvieto, un 60enne della Campania che aveva con sé numerosi capi di abbigliamento, portafogli, borse: tutto materiale delle migliori firme dell’alta moda. Il punto è che dai successivi controlli, condotti con i militari della tenenza di Orvieto della Guardia di finanza, è emerso che il materiale era tutto contraffatto e che, se venduto per autentico, avrebbe consentito di incassare circa 70 mila euro. Il 60enne è stato così denunciato a piede libero per ‘introduzione e commercio di prodotti con segni falsi in violazione delle norme che regolano la proprietà intellettuale’ e ‘ricettazione’. Insieme alla persona fermata c’erano anche altri due soggetti, sempre di origine campana, di 41 e 26 anni: per tutti è scattata la proposta di ‘foglio di via’ dalla provincia di Terni.

