Asm cerca partner industriale: in ballo azioni fino al 49%

Una procedura di evidenza pubblica per «l’individuazione di un operatore economico (partner industriale) per il rafforzamento e l’estensione delle linee di sviluppo di Asm Terni S.p.A.». L’avviso è stato pubblicato venerdì – scadenza alle 12 del 25 maggio – e ha fatto scattare i primi campanelli d’allarme sulla società partecipata del Comune. Tra i requisiti richiesti un patrimonio netto pari ad almeno cinque volte quello di Asm: non deve essere inferiore a 240 milioni e 251 mila euro.

Aggregazione societaria

Nel bando la società – c’è stata un’assemblea dei soci proprio in giornata in tal senso – spiega che avvia la procedura «per l’individuazione di un operatore economico con cui realizzare un’operazione di aggregazione societaria ed industriale per il rafforzamento e l’estensione delle linee di sviluppo strategiche; è intenzione di Asm implementare le attività attualmente svolte». Il responsabile unico del procedimento è il direttore generale della partecipata di palazzo Spada, Stefano Tirinzi.

Aumento di capitale e percentuale

L’eventuale operatore economico – si legge – dovrà «apportare, a seguito di aumento di capitale di Asm, per il tramite di una operazione straordinaria, asset ed eventualmente anche liquidità». Ovvero «partecipazioni societarie, impianti o business afferenti ai settori in cui opera Asm, con particolare riferimento ai servizi pubblici locali di rilevanza economica. A fronte dell’apporto di asset ed eventualmente anche liquidità, ed in considerazione del loro valore economico, l’operatore economico riceverà azioni societarie di Asm, emesse a seguito di un aumento di capitale, per un valore individuato tra il 35% e il 49% del capitale sociale».

I ‘paletti’ e l’occupazione



L’operazione – viene specificato – dovrà essere «ispirata e rispettare le intenzioni di Asm e del Comune di Terni relativamente alla permanenza del Comune di Terni nel capitale sociale del soggetto risultante dall’operazione con una quota di maggioranza assoluta; allo sviluppo e al rafforzamento di Asm nel territorio di riferimento con particolare riferimento al perseguimento delle linee guida strategiche di Asm; al mantenimento della sede operativa e legale di Asm nel comune di Terni, così come la conservazione di tutte le strutture, mezzi e risorse, personale; alla salvaguardia occupazionale per tutto il personale dipendente e dirigente operante al momento della definizione dell’operazione nonché alla creazione di sviluppo e crescita occupazionale; alla configurazione di un modello di governance che, in linea con le esigenze pubblicistiche connaturate al servizio, garantisca al Comune di Terni la partecipazione alle decisioni strategiche relativamente ai servizi erogati nel relativo territorio».

L’allarme: «Fine del servizio pubblico locale»



Immediato l’allarme lanciato dal capogruppo del Pd Francesco Filipponi: «Ci avvisano di una informativa sindacale relativa all’imminente pubblicazione – già uscito, ndR – di un bando di Asm, per ricevere manifestazioni di interesse per la vendita di quote di Asm in una percentuale ricompresa tra il 35 ed il 49%. Sarebbe la fine del servizio pubblico locale. Se rincontreremo fondatezza ci batteremo con ogni mezzo». Così è. Tra i requisiti tecnici l’aver operato nel corso dell’ultimo anno solare in almeno tre dei sei principali business di Asm: distribuzione elettrica, distribuzione gas, impianti ambiente, igiene urbana, servizio idrico integrato, vendita di gas ed energia elettrica.