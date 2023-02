Asm, concessione biennale da 377.000 euro per gli indumenti usati: scatta l’iter

di S.F.

Un valore di concessione da 377 mila euro – al netto dell’Iva – per un contratto biennale. È quanto stima Asm Terni per l’affidamento del servizio di raccolta e recupero di indumenti usati e prodotti tessili nei territori gestiti dalla partecipata del Comune: oltre al capoluogo di provincia ci sono Narni, Arrone, Calvi dell’Umbria, Ferentillo, Montefranco, Otricoli e Polino. Lo si evince dall’indagine di mercato pubblicata nelle ultime ore propedeutica alla procedura negoziata.

Il servizio

In sostanza Asm deve invitare gli operatori economici – per le manifestazioni di interesse c’è tempo fino all’8 marzo, a gestire l’iter è il responsabile del procedimento Leonardo Carloni – per la procedura e chiudere il discorso con l’affidamento. Il valore stimato sfiora i 400 mila euro mentre la base d’asta a rialzo del canone concessorio da corrispondere è pari a 48 mila euro l’anno.