Asm Terni e Umbriadue, novità in vista. Il sindaco Stefano Bandecchi ha firmato i rispettivi avvisi pubblici per un bel po’ di designazioni.

In primis c’è il rinnovo del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della principale partecipata del Comune, Asm. A palazzo Spada spetta designare tre candidati alla carica di consiglieri del CdA (uno dei quali per la presidenza), uno per i sindaci effettivi e un altro per un sindaco supplente. Scadenza per fare domanda? 26 aprile.

Per Umbriadue invece la designazione è per un consigliere effettivo del CdA (10.800 euro lordi annui). In realtà un avviso pubblico era già stato reso noto il 24 marzo 2025, ma c’è un problema: «Sono pervenute candidature in numero non adeguato per procedere alla individuazione del componente del consiglio di amministrazione». Riapertura dei termini per acquisire nuove disponibilità. In questo caso la scadenza è fissata al 27 aprile.