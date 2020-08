Assembramenti in discoteca: scatta multa da 400 euro

Oltre 500 persone presenti in un contesto caratterizzato dal mancato rispetto di alcune delle misure anti Covid previste, in particolare quella del distanziamento sociale. Per questo il gestore di un locale da ballo all’aperto di San Giustino (Perugia) è stato sanzionato con una multa da 400 euro. In campo, nel corso di controlli relativi a diversi locali dell’Altotevere, gli agenti del commissariato di Città di Castello, i carabinieri della Compagnia di Città di Castello e gli aggenti della polizia Locale di San Giustino.

Il motivo

«Gli operatori – rifrisce la questura di Perugia – hanno accertato, presso le casse ed i banconi, diversi assembramenti di avventori che stavano effettuando le ordinazioni senza che nessuno degli addetti imponesse il distanziamento previsto».