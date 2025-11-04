di Assisi al Centro

Nei giorni di maggiore afflusso turistico ad Assisi, la strada che conduce all’eremo continua a presentare gravi criticità per la viabilità. Il principale punto di congestione si crea subito dopo porta Cappuccini, in corrispondenza della curva a gomito, dove l’incrocio di camper, pulmini e pullman diretti al camping causa frequenti blocchi del traffico. Riteniamo che non sia necessario limitare la circolazione ma intervenire in modo più razionale, vietando la sosta nella prima parte a sinistra della strada per migliorare la fluidità e la sicurezza del transito.

Anche nei giorni feriali la situazione resta critica per il traffico scolastico e il mancato utilizzo dei parcheggi interrati di piazza Matteotti. La decisione del Comune di consentire la sosta sul lato sinistro non ha risolto il problema. L’amministrazione, inoltre, non ha preso in considerazione la proposta del consigliere comunale Ivano Bocchini di realizzare un parcheggio temporaneo nel campo sulla sinistra verso la Rocchicciola, da noi avanzata per alleggerire la pressione sulla zona. Invitiamo la giunta a rivedere l’attuale impostazione della viabilità e siamo disponibili a collaborare per individuare soluzioni concrete e sostenibili nell’interesse della città e dei suoi cittadini.