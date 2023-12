Nessuna conseguenza seria in seguito all’incidente accaduto tra Santa Maria degli Angeli e Assisi – incrocio via di Valecchie e via Francesca – nella prima serata di venerdì. A scontrarsi due autovetture poco prima delle 20: soccorse e trasferite in ospedale tre donne, tra cui una mamma con la figlia. Per loro ci sono ferite lievi. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, le forze dell’ordine ed i vigili del fuoco assisani.

