Maltratta per anni i genitori: arrestato

Ha maltrattato per anni i genitori con condotte violente, moleste e aggressive, provocandogli un grave stato di ansia e paura. Ora il loro incubo è finito perché i militari dell’aliquota radiomobile della Compagnia carabinieri di Assisi lo hanno bloccato per eseguire l’ordinanza di custodia cautelare – disposta dal Gip del tribunale di Napoli Nord – a suo carico, anche per estorsione: arrestato un 22enne campano. Si trova nel carcere di Capanne.

La storia

Il blitz è avvenuto nello scorso weekend. Il giovane era ricercato dai carabinieri campani dopo che era fuggito in direzione Assisi, dove ha ricevuto l’ospitalità di alcuni amici: è qui che è stato rintracciato dai militari umbri. I genitori nel corso del tempo non lo avevano mai denunciato sperando che la situazione migliorasse, invece nulla di tutto ciò: la violenza è diventata frequente con il trascorrere del tempo fino a quando le vittime non hanno deciso di richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Di recente il 22enne era arrivato ad aggredirli per prendere oggetti in oro e venderli con l’obiettivo di accumulare denaro per acquistare droga.