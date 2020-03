Quando l’inciviltà è pure peggio del virus

Centinaia e centinaia di guanti in plastica, di quelli che servono per prendere la frutta al supermercato, gettati a terra e portati via dal vento. Sono stati fotografati da un cliente in un supermercato dell’assisano. Non vi diciamo dove perché questa foto potrebbe essere stata scattata ovunque. È l’emblema di come, anche in periodo di solidarietà nazionale, i difetti dell’uomo vengano sempre a galla.

Ormai in tutti i supermercati, in virtù delle nuove disposizioni, bisogna rispettare le distanze di sicurezza, evitare assembramenti e curare l’igiene. All’ingresso vengono distribuiti guanti in plastica, quelli che in genere vengono utilizzati per prendere la frutta. Plastica finissima, peraltro non riciclabile, e altamente inquinante. In molti supermercati (non in tutti per la verità, ma questo non giustifica nulla) all’uscita sono stati posizionati dei contenitori per riporre poi i guanti. Inutilmente, a quanto pare. Visto che all’uscita di molti punti vendita il panorama è quello che documentiamo con queste foto.