Assisi, rapina in banca da 100 mila euro

Rapina in banca nel pomeriggio di mercoledì in via Los Angeles, a Santa Maria degli Angeli. I malviventi hanno preso di mira la filiale del Banco Desio: il bottino – sono scattate le indagini dell’Arma dei carabinieri per ricostruire la vicenda – sarebbe intorno ai 100 mila euro e al momento del colpo i dipendenti (minacciati e immobilizzati con l’obiettivo di farsi consegnare il denaro) erano ancora in attività. A lanciare la notizia è stato Il Corriere dell’Umbria. Fondamentale saranno anche le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza nell’area.

Seguono aggiornamenti