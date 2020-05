Tre termoscanner professionali che verranno utilizzati per i servizi sul territorio. A donarli all’associazione di Protezione civile ‘Ferriera’ di Terni, sono state le attività commerciali CL Service di Carlo Baris, il Centro Revisioni Latini di Raniero Latini e Il Quadrifoglio Terni di Paolo Signori. L’associazione ringrazia sentitamente chi si è speso, in questa fase di emergenza, per sostenere le attività quotidiane a salvaguardia della salute e della sicurezza dei cittadini.

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON