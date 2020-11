Ast: 20 milioni di investimenti, ma gli esuberi rimangono sul piatto

Circa 20 milioni di investimenti, di cui 13 per nuovi progetti e sette per il completamento del progetto scorie, a fronte di un’occupazione in discesa a 2.300 dipendenti: si è entrati nel dettaglio dei primi numeri – anche se parziali – nel corso dell’incontro andato in scena mercoledì pomeriggio tra le segreterie territoriali di Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Ugl e Usb, rsu e vertici di Ast, in merito al nuovo accordo ponte che dovrà traghettare l’azienda fino alla vendita.

I sindacati: «Negoziato in salita»

Sul tema investimenti l’amministratore delegato dell’acciaieria, Massimiliano Burelli, non ha al momento fornito ulteriori elementi rispetto ai capitoli di spesa, che saranno specificati nel corso di un ulteriore incontro che dovrebbe svolgersi la settimana che si aprirà il 9 novembre. Sul versante dei posti di lavoro l’azienda ha invece confermato l’esubero strutturale di 31 impiegati amministrativi e l’intenzione di aprire una procedura di licenziamento collettivo incentivata e senza l’oppressione dei lavoratori, quando sarà superato il blocco dei licenziamenti, previsto dal governo, almeno al momento, fino al 21 marzo. Il numero complessivo dei lavoratori sociali per l’anno fiscale in corso scenderà dunque a 2 mila 300 unità. Le segreterie territoriali hanno da parte loro riconfermato «la volontà di sottoscrivere un accordo ponte che confermi gli assenti impiantistici e i volumi ad almeno un milione di acciaio fuso in un anno», ribadendo inoltre «l’impossibilità di fare un accordo ponte che sia peggiorativo di quello precedente». «Le efficienze fatte – scrivono in una nota – non giustificano un ulteriore taglio sia del personale diretto che somministrato, quest’ultimo già decurtato di 17 unità nel mese di giugno 2020». Il confronto proseguirà comunque nei prossimi giorni, anche attraverso approfondimenti tecnici, ma – avvertono le sei sigle – «senza la rimozione delle rigidità aziendali il negoziato stenta ad entrare nel merito della discussione e preclude una fase di transizione serena».