Ast: «Ancora nessuna offerta, tempi lunghi»

Tempi ancora lunghi per la procedura di vendita o ricerca di una partnership per l’Ast di Terni, il cui scorporo dalla casa madre ThyssenKrupp non avverrà prima di ottobre: parole dell’amministratore delegato dell’acciaieria, Massimiliano Burelli, nel corso della call conference convocata dal ministero dello sviluppo economico giovedì mattina. Assente il ministro Stefano Patuanelli, c’erano invece il vice capo di gabinetto Giorgio Sorial e le sottosegretarie Alessandra Todde e Alessia Morani, oltre alle istituzioni locali – presidente della Regione Tesei e sindaco Latini – e ai sindacati metalmeccanici territoriali e nazionali. La procedura, come prevedibile, sarà seguita da un advisor finanziario, che però non è stato ancora nominato. Prevista una call per le manifestazioni di interesse, poi due diligence, offerte non vincolanti e infine vincolanti. Ma non essendo ancora stata avviata la procedura, sul tavolo «non ci sono ancora offerte formali». Burelli ha spiegato di attendersi l’interesse di «diversi gruppi internazionali», in quanto l’Ast «non è in crisi». «Marcegaglia e Arvedi non saranno gli unici interessati». Sarà lui stesso, ha spiegato, a gestire la procedura, nel frattempo non mancheranno le risorse per il sostentamento del sito nei prossimi mesi.

