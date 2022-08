Ast: Arvedi premiato e preoccupato. «Possibili fermate Ast per il caro energia» – Video

Condividi questo articolo su

















Lunedì sera al teatro romano di Carsulae un riconoscimento speciale per il cavalier Giovanni Arvedi. Il presidente di Acciai speciali Terni ha infatti ricevuto il premio ‘San Valentino. Un gesto d’amore’ giunto alla sua 31° edizione. Giovanni Arvedi, a margine dell’evento, non ha nascosto tutte le proprie preoccupazioni per una situazione – in primis quella scatenata dal caro energia – che rischia di produrre conseguenze pesanti per l’Europa, l’Italia e il suo tessuto produttivo e socio economico.

LE FOTO