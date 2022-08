Nera Montoro, ‘guerra’ per gli odori: ora c’è l’esposto

‘Esposto per emissioni maleodoranti provenienti dall’impianto di trattamento rifiuti GreenAsm srl’. Firmato dall’avvocato da Valeria Passeri con tanto di corposa raccolta firme: si accende la ‘guerra’ per gli odori in sviluppo da tempo a Nera Montoro, zona industriale del Narnese. L’atto è stato depositato e inviato alla procura della Repubblica di Terni, Comune di Narni, ministero della transizione ecologica, Arpa Umbria, Usl Umbria 2, carabinieri forestali di Narni, guardia di finanza, ispettorato territoriale del lavoro e nucleo operativo ecologico dei carabinieri.

IL PROBLEMA NERA MONTORO

I residenti firmano

Ad attivarsi molti residenti delle aree di Nera Montoro, Taizzano, San Liberato, Montoro e Stifone: «Gli stessi rappresentano – si legge nel documento – che quotidiniamente le loro abitazioni, compresi gli ambiti interni, ed i luoghi da essi frequentati regolarmente vengono pervasi da intollerabili folate maleodoranti provenienti dal vicino impianto di trattamento rifiuti di GreenAsm srl in via dello Stabilimento 1. Ciò accade in tutte le ore del giorno e tutti i giorni della settimana». I cittadini lamentano che nulla è stato fatti negli ultimi anni per ripristinare la vivibilità del luogo.

NERA MONTORO, SI MUOVE LA VITERBO ENERGY SRL

Le motivazioni dell’esposto

L’esposto è contro i responsabili/amministratori di GreenAsm. Motivo? Si legge «per aver messo in pericolo la salute e l’incolumità pubblica; aver causato danni psicologici ai sottoscritti; aver esposto gli scriventi e tutti gli altri cittadini residenti ad esalazioni di sostanze atte ad offendere e molestare le persone». Le firme a corredo del documento sono oltre 350. Posizionati lungo la statale Ortana diversi striscioni di protesta.