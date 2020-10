Ast, Burelli: «Cessione, almeno 9 mesi dopo l’avvio del percorso»

«Per un deal come il nostro servono almeno nove mesi dal via»: l’ad di Acciai Speciali Terni, in un’intervista con il portale specializzato Siderweb, indica un termine temporale per la cessione dell’azienda. E, per Burelli, la nomina di JP Morgan – da parte di Tk – come advisor per la procedura di cessione, non rappresenta l’avvio ufficiale della stessa. Se ne parlerà nell’incontro – un vertice online – previsto per mercoledì pomeriggio alle 16, convocato dal Mise. Presenti il sottosegretario Alessandra Todde, l’azienda, i sindacati e le istituzioni locali.

Investimenti, possibili novità

Sulle possibili interpretazioni della scelta di JP Morgan come advisor, Burelli – con Siderweb – non si sbilancia: «Difficile dare un’interpretazione, visto che la scelta tecnica è stata fatta dai miei colleghi tedeschi. Una decisione che non mi ha assolutamente sorpreso dato che la scelta della banca d’affari è un tema su cui non ho le skill specifiche e che è di competenza della holding». Al faccia a faccia virtale di mercoledì non sono attesi rappresentanti della proprietà ThyssenKrupp ma è comunque possibile che emergano novità, oltre i concetti di circostanza, legati ad esempio ad alcuni investimenti.