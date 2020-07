Ast, Conte: «Tempi non brevi per la cessione»

È tornata in parlamento la questione della vendita di Acciai Speciali Terni: mercoledì a parlarne è stato direttamente il premier Giuseppe Conte, rispondendo al question time alla Camera ad un’interrogazione presentata da Leu.

Servirà tempo, intanto 60 milioni confermati

«ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni – ha detto Conte – ha annunciato la necessità di cessione di moltissimi stabilimenti in quanto non ritenuti strategici, similmente a quanto già annunciato due anni fa dall’azienda, la quale non ha poi dato seguito a questo proposito. In attesa delle scelte che la proprietà vorrà compiere in termini di cessione azionaria, le interlocuzioni avvenute in questi giorni con l’amministratore delegato dell’azienda ci portano a ritenere che verrà confermato il piano industriale, il quale prevede investimenti per circa 60 milioni di euro, e che i tempi non saranno brevi. L’intenzione del Governo – hha precisato il presidente del Consiglio dei ministri – è di realizzare un piano strategico per la siderurgia, il rilancio del settore passa non solo nella ristrutturazione ma anche specializzazione nell’acciaio di qualità e in una transizione energetica. Questo programma deve includere ogni iniziativa necessaria alla soluzione delle crisi più gravi, tra cui Acciai Speciali Terni».

