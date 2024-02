Ast: fermata di febbraio confermata. Dal 21 stop a un forno

Confermate le previsioni di un nuovo stop, anche per il mese di febbraio, per l’area a caldo di Ast: l’azienda ha infatti comunicato nelle ultime ore alle rsu uno stop di uno dei forni, a causa di uno scarico produttivo, a partire da martedì 21 febbraio alle ore 14. A fermarsi – secondo quanto reso noto – sarà il forno 4 di Acc. Nello stesso giorno alle 22 fermeranno le linee collegate. Giovedì 29 febbraio si tornerà a produrre con un orario di ripartenza che sarà comunicato lunedì prossimo. Come già avvenuto a febbraio, il personale interessato sarà gestito su base volontaria e non con la cassa integrazione ordinaria.

