Ast, fermata estiva: stop di 20 giorni nell’area a caldo

Mentre sta entrando nel vivo, in piena estate, la procedura di cessione dello stabilimento, in Ast è tempo di pensare anche alla pausa ferragostana. L’azienda mercoledì ha comunicato ai delegati di fabbrica le date ufficiali della fermata dell’area a caldo, che si concentrerà nei 20 giorni centrali del mese di agosto, in media con gli standard passati anche se più corta rispetto a quella degli ultimi due-tre anni. Il forno 4 si fermerà dalle 14 del 5 agosto alle 6 del 24 agosto, mentre quello 5 farà uno stop di poco più corto, fermandosi dalle 14 del 7 agosto alle 6 del 23. Anche agli impianti Aod2/Lf e Cco3 ci si fermerà dal 5 al 24 agosto, mentre Aod3, Asea e Cco7 non lavoreranno dal 7 al 23 agosto. Intanto il 21 luglio le segreterie territoriali dei metalmeccanici si incontreranno con l’amministratore delegato Massimiliano Burelli: all’ordine del giorno gli appalti e il premio di produzione, ma è inevitabile aspettarsi un aggiornamento sulla procedura di vendita.

