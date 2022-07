Ast, flessione mercati: numerosi impianti fermi ad agosto

La fermata di numerosi impianti estivi per tutto il mese di agosto. Questa la conseguenza in casa Ast per la flessione dei mercati: del tema se ne è parlato venerdì in un confronto tra la direzione aziendale e le rsu.

TUTTO SU AST

La preoccupazione

Durante il confronto la direzione aziendale, parlando delle fermate ad agosto, ha fatto presente che la flessione riguarda tutti i maggiori competitor degli acciai, con Ast interessata in modo minore rispetto agli altri. Le rsu dal canto loro hanno espresso preoccupazione e chiesto più informazioni, chiedendo in particolar modo «che non venga scaricato sui lavoratori il prezzo di tali andamenti». Per quel che concerne la copertura da Ast è stata espressa la volontà – spiegano i sindacati – «di non aprire Cigo (Cassa integrazione guadagni ordinaria), i lavoratori che lo chiederanno potranno usufruire degli istituti contrattuali previsti, mentre per gli altri c’è l’impegno a venire a lavoro e ad essere impiegati in altre attività che non si svolgeranno necessariamente nel proprio impianto o area di appartenenza e nei turni classici di pertinenza». In questa fase saranno incrementate le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, più attività preparatorie per i futuri investimenti dell’azienda.

Settembre e bonus 200 euro



Per i lavoratori che saranno in azienda potranno essere previsti corsi e chiaramente affiancamenti formativi. «L’azienda – continuano le rsu – ha affermato che per il mese di settembre non dovrebbero esserci particolari problematiche produttive. Su richiesta delle rsu, l’azienda si è impegnata entro la prossima settimana a divulgare lo specifico modulo previsto per il bonus da 200 euro che sarà erogato, per tutti coloro che ne avranno diritto, il 9 agosto con le competenze di luglio. l’azienda si é inoltre impegnata a raccogliere tutti i moduli compilati, nella sola portineria centrale o per via telematica, entro il 15 luglio».

Le fermate

Luglio Acc – Cco7 12 giorni di fermo nel mese

Agosto Acc – Lac : dal 1/08/2022 al 31/08/2022

Pix : Lac 10 e Ba3 dal 1/08/2022 al 31/08/2022

Lac 4 e Lac 2, zmill 5 – 6 dal 06/08/2022 al 26/08/2022 Tutti gli altri Zmill dal 1/08/2022 al 31/08/2022

Laf – 6 e Laf – 4 dal 01/08/2022 al 31/08/2022

Temper – 2 dal 1/08/2022 al 31/08/2022

Temper – 3 dal 06/08/2022 al 25/08/2022

Lon – 2 01/08/2022 al 31/08/2022

Ba2 dal 06/08/2022 al 24/08/2022

Cdf. dal 09/08/2022 al 17/08/2022

Tubificio: invariata ma da definire dal 08/08/2022 al 22/08/2022

Sdf: invariata

Reparto spedizioni pur garantendo la fruizione delle ferie orogrammate lavorerà senza subire fermate.