Ast-Tapojärvi, recupero scorie: CdS per l’end of waste

«La cooperazione è fondamentale per questo importante problema e la Conferenza dei servizi di oggi (ieri, 30 giugno, ndr) ha dimostrato che i nostri obiettivi vengono realizzati passo dopo passo. Tapojärvi è grata per la fiducia e la collaborazione di Arvedi-Ast». Le parole sono di Martti Kaikkonen, l’amministratore delegato di Tapojärvi Italia. Il riferimento è al progetto scorie su Terni e l’appuntamento che c’è stato giovedì a Perugia. Presentate le integrazioni richieste dalla Regione Umbria.

L’aggiornamento

L’update è della stessa società finlandese: «Arvedi-Ast e Tapojärvi portano avanti un progetto – viene evidenziato – che è di particolare rilevanza per la città di Terni, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale. Gli uffici regionali, d’intesa con il Comune di Terni e Arpa Umbria, hanno chiesto ulteriori integrazioni per il raggiungimento dell’end of waste. Oggi (ieri, ndr) è stato fatto un altro passo avanti importante, il progetto di recupero delle scorie derivanti dalla produzione di acciaio inossidabile non ha precedenti in Italia, quindi entrambe le aziende Arvedi-Acciai Speciali Terni e Tapojärvi sono concordi nel rispondere tempestivamente alle integrazioni richieste dagli Enti nel corso della Conferenza dei servizi».

Cosa occorre e la commercializzazione



Bene, ma cosa occorre? «Allo scopo di avviare la commercializzazione – aggiunge la società – dei prodotti a base di scoria e, quindi, ridurre i quantitativi di scoria conferiti in discarica, sarà fondamentale ottenere l’Eow e completare l’iter con la certificazione Ce dei prodotti. A tal fine, è stata indetta una nuova Conferenza dei servizi per il prossimo 14 luglio, per l’ottenimento dell’end of waste. La Tapojärvi ha predisposto un processo consolidato per il raggiungimento delle certificazioni di prodotto da scoria siderurgica, l’end of waste, registrazione Reach, marchio CE, oltre alle certificazioni di sistema ISO 9001 e ISO 14001 sui quali si sta lavorando a pieno regime. La Tapojärvi ha un know how decennale sui prodotti a base di scoria ed è lieta di metterlo a disposizione del territorio. A partire da gennaio 2023 sarà in grado di commercializzare i primi prodotti come da programma. Arvedi-Ast e Tapojärvi – chiude il gruppo finlandese – sono pronti a lavorare con tenacia sulle istanze della Regione, certi che sia nell’interesse di tutti operare nel rispetto della qualità e dell’ambiente per portare avanti un progetto dinamico con prodotti innovativi da lanciare sul mercato che possa migliorare la sostenibilità ambientale».

