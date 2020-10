Ast, impiegato e dirigente tecnico positivi al Covid

di F.L.

Altri due casi di Covid-19 – il totale di quelli riscontrati sinora sale a cinque – all’Ast di Terni: emersi lunedì, sono quelli di un impiegato amministrativo e di un dirigente tecnico.

Nel primo caso il tampone era stato effettuato il 2 ottobre ma l’impiegato, il cui contagio sarebbe avveunuto in ambito familiare, si trovava già in isolamento dal 30 settembre. Il secondo caso, quello del dirigente tecnico, fa seguito al tampone effettuato il 3 ottobre: anche per lui è scattato l’isolamento coattivo presso il proprio domicilio, stante le buone condizioni di salute.

Come di consueto, attivate da parte della Usl Umbria 2 tutte le procedure del caso relative alla verifica dei contatti. In Ast, tra l’altro, tiene ancora banco tra azienda e sindacati la questione dei cosiddetti ‘tag’, i dispositivi dei contatti anti-Covid, in merito ai quali i rappresentanti dei lavoratori hanno sollevato questioni di presunta violazione della privacy.