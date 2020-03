Ast, ‘pioggia’ di certificati medici ferma l’acciaieria

Martedì mattina sarebbe dovuta riprendere l’attività in tutto lo stabilimento Ast – dopo le 48 di sciopero proclamate dai sindacati, lo stop di altri due giorni concordato con l’azienda e una giornata di formazione sul covid-19 – invece l’area a caldo continuerà ad essere ferma: lunedì sera la direzione aziendale ha infatti comunicato alle rsu che, a causa dei numerosi certificati medici giunti da parte dei lavoratori, non è in grado di formare le squadre per il reparto Acc, che pertanto resterà fermo per tutti e tre i turni.

Verifiche sugli altri reparti

Ufficiosamente si parlerebbe di oltre 250 certificati in totale, ma i numeri saranno più chiari nella giornata di martedì. La copertura economica dei lavoratori che dovranno rimanere a casa vista l’assenza dei colleghi sarà garantita nuovamente dall’aspettativa retribuita, per le altre aree dello stabilimento la ripartenza avverrà alle 6 di mattina (senza l’uso di straordinari), a condizione – mettono in guardia le rsu – «che siano garantite tutte le condizioni idonee» a tutela dei lavoratori in difesa dal coronavirus. Le stesse rsu, insieme ad organizzazioni sindacali e ispettori della Usl, verificheranno il rispetto degli impegni del verbale di riunione firmato nella notte tra sabato e domenica con l’azienda, documento che prevede una serie di prescrizioni e disposizioni per garantire la sicurezza dei lavoratori contro il contagio da covid-19.

