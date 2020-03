Ast, ripresa a singhiozzo anche per i ‘freddi’

di F.L.

Martedì mattina sarebbe dovuta riprendere l’attività in tutto lo stabilimento Ast – dopo le 48 di sciopero proclamate dai sindacati, lo stop di altri due giorni concordato con l’azienda e una giornata di formazione sul Covid-19 ò invece l’area a caldo (e non solo quella) continuerà ad essere ferma: lunedì sera la direzione aziendale ha infatti comunicato alle rsu che, a causa dei numerosi certificati medici giunti da parte dei lavoratori, non è in grado di formare le squadre per il reparto Acc, che pertanto resta fermo per tutti e tre i turni. Ma non sono solo i due forni a fermarsi.

Verifiche sugli altri reparti

Ufficiosamente si parlerebbe di oltre 250 certificati in totale, ma i numeri saranno più chiari nella giornata di martedì. Per le altre aree dello stabilimento la ripartenza era prevista alle 6 di mattina, ma si sono registrati ritardi (a Lac) e ulteriori stop anche di alcune linee dell’area a freddo. Il quadro della situazione è in fase di verifica da parte delle rsu, impegnate sempre martedì mattina in sopralluoghi con rappresentanti aziendali ed Usl per verificare che siano «garantite tutte le condizioni idonee» a tutela dei lavoratori in difesa dal coronavirus. Condizioni contenute nel verbale di riunione firmato nella notte tra sabato e domenica, che prevede una serie di prescrizioni e disposizioni per garantire la sicurezza dei lavoratori contro il contagio da Covid-19. Ma la risposta dei lavoratori, preoccupati per la loro salute e delle famiglie, è chiara.

Consiglieri Pd incalzano il sindaco

Intanto i consiglieri comunali Francesco Filipponi e Tiziana De Angelis (Pd) interrogano il sindaco sul tema della tutela dei lavoratori Ast. «Visto che la rsu di Ast, dopo i vari sopralluoghi effettuati, segnala ancora numerosi elementi di carenza relativi alle protezioni personali, alla informazione e formazione relativa al Covid-19 giudicata insufficiente, alla sanificazione e igienizzazione dei diversi ambienti ancora inadeguata, causando ancora forte preoccupazione tra i lavoratori, chiediamo al sindaco di Terni di attivarsi con urgenza presso le strutture deputate ai controlli perché venga rispettato quanto previsto dal decreto del Governo nella sua applicazione a livello territoriale. La preoccupazione non investe solo i lavoratori e lavoratrici impegnati nel sito Ast ma l’intera comunità cittadina».