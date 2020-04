Ast, rsu: «Così la ripartenza non va»

di F.L.

‘Falsa’ ripartenza – stando almeno al fronte sindacale – per l’Ast di Terni, dove da lunedì mattina alle 6 è stata programmata la riattivazione degli impianti in deroga al blocco delle attività produttive non essenziali dovuto all’emergenza coronavirus: un sopralluogo svolto da rsu e rls presso il sito – hanno fatto presente gli stessi rappresentanti dei lavoratori – avrebbe portato a galla diverse problematiche, a partire dall’assenza di mascherine ad inizio turno, poi consegnate ai lavoratori dopo circa due ore.

TUTTO SU AST – UMBRIAON

AST RIPARTE: ECCO CHI LAVORA E COME

Tutti gli appunti

In una mail inviata all’amministratore delegato Massimiliano Burelli e agli altri dirigenti dell’acciaieria, rsu e rls evidenziano di aver inoltre riscontrato anche la mancanza della formazione necessaria propedeutica all’uso e alla gestione delle stesse mascherine, oltre alla difficoltà all’ingresso delle portinerie di Centro di finitura e Tubificio nella misurazione della temperatura e all’assembramento nella consegna dei cestini pranzo, che hanno sostituito il servizio mensa. Secondo i delegati di fabbrica è stato anche riscontrato un eccesso di personale nei reparti ed una mancata organizzazione finalizzata a contenere il contagio. Alcuni lavoratori non sarebbero inoltre stati avvisati del possibile rientro al lavoro. Tutti elementi, questi, che hanno portato ad un inevitabile rallentamento nel riavvio della produzione, di fatto lunedì non ancora ripresa.

EMERGENZA CORONAVIRUS – UMBRIAON

«Perché questa discriminazione?»

È Codici Terni, attraverso il segretario delle delegazione locale Massimo Longarini, ad attaccare sul tema. Si prende «atto del grande dibattito politico e mediatico conseguente la decisione del prefetto di riaprire le acciaierie ed intende sottolineare che ancora una volta si tende a ragionare a ‘camere stagne’ ed a lasciare da parte il tessuto economico della città. Terni muore ma i titolari di mille piccole imprese, i lavoratori autonomi ed i negozianti, allo stremo e senza il paracadute della Cassa Integrazione, sono costretti a casa. Ora, dopo il danno dei grandi brand che veleggiano on line e consegnano a domicilio dall’alimentare, al vestiario, all’elettronica etc., ecco che in piena emergenza sanitaria – sottolinea l’avvocato – a Terni viene consentito il riavvio dell’industria pesante e di tutto l’indotto. Al danno dunque, la beffa dei migliaia di lavoratori che potranno lavorare e produrre a discapito di negozianti, imprenditori ed autonomi costretti alla chiusura. Codici Terni, pertanto, si interroga sulle ragioni di questa discriminazione ed invita il popolo dei titolari di partita Iva a sottoscrivere un documento da sottoporre al signor prefetto di Terni per conoscere le ragioni per le quali una multinazionale con migliaia di lavoratori può riaprire ed imprenditori, lavoratori autonomi, negozianti devono stare a casa e rimanere chiusi senza percepire stipendi?».

LA POSIZIONE DEL SINDACO LATINI

Responsabilità e rischi



Sono il senatore Valeria Alessandrini e il consigliere regionale Daniele Carissimi – entrambi della Lega – ad esporsi sulla riapertura: «La salute dei cittadini deve essere messa sempre al primo posto. Se il prefetto di Terni, sulla base delle disposizioni di legge applicabili, ha ritenuto di concedere il via libera alla riapertura degli stabilimenti Ast, con il suo competente apprezzamento e la sua capace valutazione, avrà sicuramente verificato le precauzioni e misure di contenimento che l’azienda avrà pensato, indicato e attuato al fine di garantire la prioritaria sicurezza dei lavoratori. La salute delle persone è prioritaria sia per le amministrazioni pubbliche che per il datore di lavoro. Ancora una volta – evidenziano – il governo Pd-M5S scarica tutte le responsabilità sugli enti locali,

come ha fatto più volte fin dall’inizio di questa emergenza, lasciando sindaci e prefetti da soli ad affrontare le questioni più difficili, quelle che mettono cioè a dura prova la tenuta sociale ed economica del territorio. Anche queste sono le scelte da cui dipende il futuro del paese in termini di contenimento del contagio da coronavirus e dei danni che esso sta producendo. La decisione di riaprire il più grande stabilimento ternano e umbro merita ogni approfondimento e cautela che coinvolge la città tutta: è fondamentale che l’azienda prevenga e presidi ogni rischio, proceda a controlli continui sul rispetto delle norme, oltre a prevedere visite mediche e tamponi, dotare ogni lavoratore degli strumenti adeguati, come guanti e mascherine. Nessuno dovrà lavorare in presenza di rischio o contravvenendo alla regola di distanziamento. In questo caso la scelta non deve essere tra lavoro e salute, ma entrambi devono essere garantiti con la massima attenzione. Saremo vigili e proattivi sulla vicenda per assistere i lavoratori nella perduranza del Covid-19 senza tuttavia permetterci di trascurare una visione sul domani che deve poter garantire il lavoro per loro stessi in un’azienda che sappia resistere agli attacchi del Covid e della concorrenza in assenza di misure di protezione garantite dall’Unione Europea».

Cgil,Cisl e Uil: «Si esprima la comunità scientifica»

A sostenere il fronte dei sindacati metalmeccanici ci pensano anche le segreterie regionali e provinciali di Cgil, Cisl e Uil, che in una nota ribadiscono di ritenere la ripartenza di Ast, seppur non a pieno regime, «molto pericolosa» e chiedono che «la comunità scientifica si esprima chiaramente a riguardo».«È evidente – scrivono Sgalla, Manzotti e Bendini per i sindacati confederali dell’Umbria e Cipolla, Marcelli e Venturi per quelli delle provincia di Terni – che quanto determinatosi rappresenta una contraddizione rispetto alle raccomandazioni che quotidianamente arrivano dal Governo, dalla Protezione civile, dal ministero della salute, e dall’Istituto superiore della sanità sull’assoluta necessità di non rallentare con il rispetto delle prescrizioni previste nel dcpm. Riteniamo che in un momento in cui, grazie al sacrificio di tutti, si è sensibilmente attenuato l’andamento dei contagi, sarebbe stato più opportuno proseguire su questa strada, senza aprire nuovi fronti di esposizione al contagio, magari intensificando l’azione a tutela di tutti quei lavoratori obbligati al lavoro perché operanti nei servizi essenziali». In ogni caso, una volta appresa la notizia della riapertura – continuano i segretari delle tre sigle sindacali – «la rsu Ast e i sindacati dei metalmeccanici si sono immediatamente attivati e stanno continuando a lavorare per proteggere in ogni modo la salute e la sicurezza dei lavoratori e delle loro famiglie e far rispettare il Protocollo condiviso del 14 marzo tra Governo, sindacati e Confindustria. I lavoratori non vanno lasciati soli – insistono Cgil, Cisl e Uil – quindi, accanto al necessario chiarimento di carattere scientifico, chiediamo a Regione e Comune di intervenire a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, vista la loro responsabilità diretta in materia di salute pubblica». Infine, Cgil Cisl e Uil ribadiscono «la necessità di promuovere in tutte le attività lavorative in essere la predisposizione di ‘protocolli anticontagio aziendale’ come espressamente richiamato dal dpcm del 22 marzo».